Tigres responde a acusaciones de Siboldi

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres salieron en respuesta a las declaraciones de Robert Dante Siboldi, quien acusó al club de difamación tras su despido en el mes de junio.

A través de un comunicado, el conjunto regio se deslindó de una posible injustificación hacia los servicios de Siboldi, dando por hecho una falta de confianza en el entrenador derivado de la supuesta filtración de información hacia Rayados.

“En días pasados y sabiendo que no tenía un contrato vigente, el ex director técnico buscó ante la Conciliación en materia Laboral tener una compensación económica que ni le correspondía. Es importante destacar que el contrato había concluido, por lo tanto no se trató de un despido, sino de una NO renovación”, informaron.

Asimismo, recalcaron el por qué ninguno de los involucrados del club han hecho público algún comentario al suceso.

“Cómo es nuestra política, el Club Tigres NO comenta en rumores ni litiliga públicamente. Queremos dejar en claro que nadie está por encima de la institución, ni de sus políticas y códigos de conducta”, agregaron.

El charrúa ha estado hablando con todos los medios de su caso, y en algunos de ellos dijo que todavía no está en planes de dama dar al equipo hasta no haber una respuesta de la otra parte. Ahora que la hay, se espera la reacción del experimentado, por lo que hay novela para rato.