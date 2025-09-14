Tigres rescata empate ante León en el Volcán

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres lograron sacarle un empate 0-0 al León, jugando más de 70 minutos con un elemento menos, dentro de la fecha 8 del Apertura 2025.

Desde el arranque las cosas fueron positivas para la escuadra felina, que en la figura de Ángel Correa liberaban cada ataque contra los leoneses, sin James Rodríguez de titular. El “7” auriazul se aventó una media vuelta que sirvió de centro al arco, la cual no pudo empujar Juan Purata apenas a los 5 minutos.

De inmediato, los esmeraldas respondieron tras una pérdida de balón de Juan Brunetta a linderos del marco de Nahuel Guzmán y que el mismo arquero terminó resolviendo con atajadón al tiro cruzado de Ismael Díaz al 12′ .

Una barrida por detrás de Purata sobre Nicolás Fonseca al 25′, se decretó como expulsión, luego de una revisión rápida del VAR, dejando con diez hombres a los felinos y sin un delantero ante la salida de Edgar López para la entrada de Joaquim Pereira.

De ahí en fuera el primer lapso pasó despercibido aunque con cierto dominio regio, pese a la inferioridad numérica, apartando las emociones para el complemento.

El segundo tiempo parecía arrancar de la mejor manera para los felinos, quienes de inmediato puso el 1-0 en los pies de Correa. Sin embargo, el tanto se anuló por una clara infracción de Ozziel Herrera sobre el recién ingresado James al 49′.

Pese al hombre menos, los universitarios intentaron arriesgar con base a cambios y de inmediato surgió efecto cuando al 80′, el poste le negó el cometido a Correa en medio de la incredulidad del “Volcán” que anhelaba una agónica anotación.

Sobre el final, Iván Moreno se mandó un error grosero fallando a bocajarro lo que era el gol del gane para la causa de la “Fiera”, ante el lamento de Berizzo y sus pupilos en banca; dejando a las escuadras repartiendo puntos en un resultado agridulce para la visita que no supo aprovechar la superioridad de hombres en cancha pero terminó por sumar y llegar a 11 unidades en la décima posición, por 14 de los auriazules en el cuarto lugar.