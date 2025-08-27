Tigres recibe oferta millonaria por Romulo

*El brasileño podría marcharse de los Tigres.

En las últimas horas, a las oficinas de los Tigres llegó una oferta por el jugador Romulo Zwarg.

Es el Santos de Brasil el conjunto interesado en hacerse de los servicios del felino, y para ello puso sobre la mesa la cantidad de 5.5 millones de dólares por el jugador de 25 años.

El timonel Guido Pizarro no ha contemplado a Romulo en su posición original como contención, puesto que le dejó a Juan Brunetta, por lo que Romulo fue habilitado como defensa central.