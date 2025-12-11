Tigres recibe al Toluca en la gran final

*Llegaron los dos mejores del torneo.

Esta noche se juega el partido de ida de la final del Torneo Apertura 2025, entre los Tigres y el Toluca, un duelo que sacará chispas entre el primero y segundo de la fase regular del torneo.

Los felinos culminaron las 17 jornadas con 36 puntos, mientras los escarlatas lo hicieron con 37, por lo que se hace justicia en liguilla y llegan a la final los dos mejores por el campeonato.

El partido se jugará la noche de este jueves 11 de diciembre, en punto de las 7:00pm, en la cancha del Estadio Universitario.