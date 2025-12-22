Tigres oficializa salida de Sebastián Córdova

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres de manera oficial despidieron a su segundo baja de cara al Clausura 2026, se trata de Sebastián Córdova.

A través de sus redes sociales, el club regio informó la salida del mexicano, quien después de cuatro años cambiará de aires tras 159 partidos, 24 goles, 17 asistencias y 3 títulos (1 Liga, 1 Campeón de Campeones y 1 Campeones Cup).

Cabe destacar, que el ofensor no disputa minutos desde la fecha 9 contra del Apertura 2025, siendo relegado a la banca y a partir de ahí no ser considerado por Guido Pizarro hacia el próximo año.

Córdova culmina contrato a finales de diciembre y al no entrar en planes no fue renovado, por lo que se une a Javier Aquino como las únicas bajas de momento.

El futuro del apodado “causante” está en incógnita, pues se sabe que Pumas y en la MLS anhelan sus servicios; sin embargo, el tema salarial traba de a poco la oferta con los del Pedregal.

El último “prime” y único con los regios fue en el Clausura 2023, siendo el héroe de la octava estrella universitaria, aportando con seis anotaciones en Liguilla. Desde ahí, su rendimiento bajó considerablemente hasta sentenciar su estadía en la Sultana del Norte.