Tigres no tiene techo: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. El Clásico Regio 127 se lo llevó Tigres, ligando así su octavo juego sin perder en el Clausura 2022 y que en palabras de su entrenador, Miguel Herrera, no ha tocado un techo aún.

El experimentado dejó en claro que no se encuentra confiado pese a la buena racha y que no dejará caer el nivel del plantel en la recta final del torneo.

“No hay techo, esos son puestos por alguien, queremos estar lo más arriba posible, si se te cae el equipo es porque dejaste de trabajar y creíste que eras más. El equipo no ha ganado nada, ganados partidos, resolvimos este y estamos pensando en los amistosos, la concentración debe ser a full y cuando ganemos algo podremos decir que estamos en el proceso, Ricardo hizo un gran trabajo aquí y hay que tratar de emularlo, no podemos prometer el título si no vamos paso a paso”, confesó al término del cotejo.

El ‘Piojo’ habló sobre el gol de Florian Thauvin, el cual ha sido objeto de duda sobre si en realidad quiso centrar o tirar, a lo que el técnico explicó que fue él mismo quien le ordenó tirarle a Esteban Andrada.

“Buscamos rallar en ese aspecto (perfección), estar atentos cuando tenemos la pelota, la marca en ataque es importante, teníamos que cuidar esa delantera que ellos tienen y abastecen a Janssen, pero a los muchachos les dije si van a meter centros pateen a gol, porque Andrada es un tipo que se aviva tiene esa intuición de cuando el delantero agacha la cabeza camina para delante y normalmente corta centros, si ven la repetición Flo en ningún momento boleta para ver a quien tirar centro se agacha y patea a gil, muchos dirán centro pero no, pateó a gol, es parte de lo que se trabaja en la semana y el equipo lo hace bien”, agregó.

Al final el resultado fue más que justo para el capitalino, pues su equipo tiró más al arco que el cuadro albiazul.

“Para conseguir goles hay que patear, se pateó varias veces, yo no vi a Nahuel sacar una pelota de gol, en cambio Andrada sacó dos pelotas de gol, fortuito no es, uno busca la suerte y claro que es importante, no hay que trabajar para pedir suerte, si hay o no hay que buscarla, hicimos un buen trabajo, reitero, es difícil mantener a un equipo como rayados con la delantera que tiene, fue importante lo que se propuso el equipo”, dijo.