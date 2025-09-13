Tigres no se deja llevar por fichajes de otros equipos 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres no se dejan llevar por los fichajes de otros equipos, así lo dejó en claro Guido Pizarro.

El técnico felino está consciente de la fuerza que están tomando los demás clubes importantes pero recalcó tener plantilla suficiente para competir venga o no algún refuerzo más.

“Somos conscientes que hay equipos que son muy competitivos también, que tienen un gran plantel. Nosotros también tenemos un gran plantel, pero como dije recién, creo que al tener claras las cosas a incorporar, creo que también incorporar si no estamos convencidos o no, no son las características que nosotros buscamos, creo que no, en lo personal más siendo extranjero, que nos tiene que dar un salto de calidad.

Pero lo importante es tener claro hacia dónde vamos, tener claro la forma de lo queremos hacer y está en lo personal a nivel grupal y a nivel institucional tenemos muy claro para dónde queremos ir”, comentó.

Bajo esta misma línea, el “Conde” se sinceró y aplaudió la llegada de fichajes bomba a la Liga MX, esto ante la inminente arribo de Anthony Martial a Rayados.

“Bienvenido sea, como digo siempre, creo que se han incorporado a la liga a jugadores de mucha jerarquía, que invita a todos los equipos a seguir invirtiendo, a seguir desarrollándose, a a seguir buscando la mejora individual de de calidad en los jugadores que se vienen y a nivel como equipo también para suplir esa calidad individual que está llegando. Creo que bienvenido sea”, añadió.

El experimentado dejó en claro que pese a escasas horas de terminar el mercado de pases, está conforme con lo que posee, dshando entrever que no habría nuevas incorporaciones al primer equipo.

“Como dije todo este tiempo, creo que el análisis es muy completo a la hora de incorporar, creo como como es siempre, tenemos un plantel muy muy vasto, un plantel muy competitivo, que en lo en lo personal pienso que no nos falta nada para poder competir por nuestros objetivos. Siempre he dicho que el refuerzo que venga tiene que ser el que nos dé un salto de calidad individual y colectivamente, y el análisis es es completo”, dijo.