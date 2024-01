Tigres no se conforma y va por todos los títulos en el 2024: Siboldi

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres van por todo en este primer semestre del 2024, al menos así lo dejó en claro Robert Dante Siboldi, quien señaló no tiene margen de error con todo y que salió campeón hace casi un año con los felinos.

“No, no me da margen para nada, quiero salir campeón del torneo MX, de Conca y a todos los torneos buscaremos salir campeón. También en la Leagues Cup, esperemos que en la edición que viene avancemos a una final, no va a tener ningún torneo una prioridad que el otro”, confesó en conferencia de prensa.

Asimismo, consideró haber tenido un provechoso 2023, donde lograron cinco títulos entre femenil y varonil, algo que no es fácil pero buscarán mejorarlo.

“La sensación es que estuvimos cerca, muy cerca, la tristeza de no poder lograr el bicampeonato para nuestra gente e institución pero nos enfrentamos a un gran rival que supo ganar bien la final. En términos generales, ha sido muy productivo para el club, son cinco títulos alcanzados durante el 2023, es muy bueno, no es nada fácil, hay gran trabajo detrás, ha sido un año productivo y contentos en ese aspecto, no nos conformamos y esperamos que este año sea mejor, la vara esta alta y vamos a trabajar planeando mejorarlo”, agregó.

Por último, el charrúa reconoció estar conforme con su plantilla tras los dos elementos que llegaron para este certamen, Juan Brunetta y el regreso de José Purata; fichajes que elevarán la competencia interna, aunque no descartó un refuerzo más.

“Contentos y felices de contar con los dos, Brunetta nos va dar uns alto de calidas, a ayudar y complementar, Purata, un viejo conocido, estaba prestado y regreso, en el caso de Juan nos va a ayudar para conseguir los objetivos en este semestre, son de las experiencias que nos gusta tener a todo DT, tene run plantel competitivo con competencia fuerte, eso elevará el rendimiento de todo el plantel, desde los individual hasta lo colectivo.

A no ser que pase algo extraordinario, estamos contentos con el plantel, no tengo pensando algun cambio, por parte del club estamos igual, hasta que no se cierre el periodo de registros no hay que decir nunca porque nunca se sabe, sí tengo planeado que con el plantel que está encarar lo que sigue”, dijo.

Los regios se fueron por tierra hacia McAallen, Texas; donde realizarán su pretemporada hasta el día 11 de enero. Lo curioso fue que Ozziel Herrera no viajó al parejo tras olvidar sus documentos migratorios en su natal Sinaloa, por lo que se integrará a más tardar el sábado por la tarde.