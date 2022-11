Tigres no jugará como Atlas: Diego Cocca sobre su estilo de juego

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres presentaron a Diego Cocca como su nuevo entrenador y de inmediato aseguró que su estilo de juego con los felinos no será el mismo que implantó con Atlas.

El argentino aceptó que las tomas son claves para ganar y para ello cuenta con un plantel de importancia para lograr hacerlo.

“Las formas y manera son claves, el vamos a ganar como sea no existe, ganar tienes que ir a buscar y tenemos que irlos a buscar de una manera que será la nuestra, digo que uno tiene una idea y manera de sentir el fútbol pero no voy a hacer lo que hice en Atlas, esto es Tigres, un nuevo comienzo con otros jugadores y otra mentalidad, encontraremos nuestra manera de ganar.

Lógicamente me gusta un estilo de juego, el que más me gusta es ganar y vamos a buscar eso, con los jugadores que tengamos y de la mejor manera que podamos, desde el 1rer dia buscaremos ese equipo, ese sistema y esa forma y la encontraré con jugadores, me ilusiona el plantel, y seguramente me desafía para poder encontrar en da a uno de sus jugadores la mejor versión para que le puedan dar al equipo lo que necesita”, comentó en conferencia.

En cuanto al tema de edad, al sudamericano poco le importa ese factor, mientras los futbolistas rindan en el terreno de juego. Además de que es más fácil de entrenar a los de experiencia.

“Primero hay que entrar y trabajar, el tema de la edad no me preocupa tanto pero si los rendimientos, si el jugador rinde no me improta la edad sino que rinda, en lo que necesita que el equipo tenga que participar, lo que participe y funcione, bienvenido sea y lo seguiremos buscando.La experiencia me ha demostrado que cuando tuve que dirigir a jugadores de jerarquía es mucho más fácil, no tengo duda que estos jugadores de jerarquía quieren ganar y será mucho más fácil siempre y cuando la idea sea clara y concisa, no tengo dudas y tengo muchas ganas de trabajar con ellos y formar un equipo ganador”, agregó.

Por último, desconoció el hecho de que Damián Álvarez será parte de su cuerpo técnico, asimismo, no ha pensado en refuerzos tras los rumores de que Julián Quiñones y Aldo Rocha están en el radar felino.

“Lo de Damián no hablamos nada de ese tema y lo hablaremos con Toño y Mauricio, todo lo que sea para sumar bienvenido y lo evaluaremos.La única petición que hemos hecho es el tema contractual, terminamos de firmar el contrato ayer, esto es reciente y nos pondremos a hablar de jugadores ahorita mas tarde, a mi me ilusiona el plantel, pero buscaremos la forma de mejorarlo, siempre los jugadores que puedan venir a darle un plus de calidad se evaluarán pero hoy por hoy no hemos hablado nada”, concluyó.

Los regios regresarán el próximo 27 de noviembre a la pretemporada, la cual será extendida tres días más por petición de su nuevo entrenador.