¡Tigres Navideños! Llega la emoción del fútbol a Campeche con la Copa Tigres

Por: Regio Deporte

CAMPECHE, Cam. — Con un ambiente de gran entusiasmo y espíritu deportivo, se ha anunciado oficialmente la celebración de la Copa Tigres en el estado de Campeche. Esta justa deportiva se llevará a cabo como preámbulo a las festividades decembrinas, buscando reunir a un gran número de escuadras para cerrar el año rodando el balón.

El evento tendrá como sede la capital campechana y está programado para disputarse del 20 al 22 de diciembre próximo, fechas ideales para disfrutar del deporte previo a la Navidad.

Categorías y Modalidades

El comité organizador ha dispuesto diferentes formatos para dar cabida a diversas edades:

Fútbol 11 (Rama Varonil): Destinado a las categorías mayores, abarcando a los nacidos desde el año 2009 hasta el 2012 .

Destinado a las categorías mayores, abarcando a los nacidos desde el año . Fútbol 9 (Mixto): Enfocado en el desarrollo de los más pequeños, con divisiones que van desde los nacidos en 2014 hasta el 2020, permitiendo la integración de equipos mixtos.

Gran convocatoria nacional

La respuesta no se ha hecho esperar. Hasta el momento, ya se encuentran registrados varios conjuntos locales que buscarán defender la casa. Asimismo, se reporta la solicitud de inscripción de equipos provenientes de diferentes entidades del país, lo que garantiza un nivel competitivo alto y una gran convivencia interestatal.

Los equipos participantes saltarán a la cancha con el objetivo de alzarse con los “bonitos trofeos” prometidos por la organización, en lo que promete ser una fiesta del fútbol infantil y juvenil.