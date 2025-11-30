Tigres logra la hazaña contra Xolos y avanza a semifinales

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres mostraron su capacidad ofensiva y lograron el cometido goleando 5-0 a Xolos para avanzar a las semifinales del Apertura 2025, ganando en el global 5-3.

El duelo en su arranque fue completamente dominado por los locales, quienes desde el planteamiento ofensivo mostraron que irían con todo en busca acortar distancias en el global. Apenas al 5′ tocaron la puerta rival pero Juan Brunetta erró un cabezazo por encima tras una gran jugada en el área de André Pierre-Gignac.

No obstante, la recompensa felina llegó muy rápido via Nicolás Ibáñez. El apodado “Tanque” mandó a guardar un excelente centro de Jesús Garza para romper el cero al 15′ con el 1-0 y provocar la algarabía en el Estadio Universitario. Asimismo, rompió una racha de tres meses sin anotar, no lo hacía desde la fecha 6 contra Mazatlán.

A partir de ahí, todo fue a favor de los regios que se toparon con un Antonio Rodríguez en plan grande, atalajándole un disparo a André Pierre-Gignac en el área al 24′. Rápidamente el arquero se aventó otro paradón a un trallazo que se iba colando al ángulo ppr parte de Ángel Correa al 27′, mandandola a córner.

En segunda jugada se vino la polémica arbitral de Marco Ortiz por un penal dudoso sobre Correa, el cual terminó intercambiando bien Brunetta con el 2-0 y enmendar su falla inicial, dejando el drama a todo pulmón, pues ya solo iban por un tanto para emparejar la serie al 30′.

El dorsal ’11’ se sacó la espina de cara al descanso con su doblete mediante un cabezazo en el área chica y hacer erupcionar al “Volcán” con la paridad en el global para los universitarios.

Para el complemento, los decibeles bajaron un poco, ya con más calma el conjunto de Guido Pizarro consciente de tener el pase en sus manos, optó en darle posesión al balón ante un rival que no puso ni las manos ante el amplio dominio en contra.

Con todo y eso el “freno” duró un instante tras otro dudoso penal sobre Diego Lainez pero el recién ingresado Ozziel Herrera terminó por cobrarlo de forma displiscente al 65′ ante la gran intervención de Rodríguez en la línea de cal.

El mismo Herrera lavó su falla desde los once pasos minutos después, metiendo de rebote el 4-0. Finalmente Juan Pablo Vigón en el agreadado puso el 5-0 y consumar la hazaña, brindando el pase a la antesala de la gran final por segundo torneo al hilo, en el que solamente tendrán que esperar rival, pues con un triunfo de Chivas habría Clásico Regio.

Por su parte, los fronterizos se despiden de la fiesta grande con otra remontada en contra, la última ocasión tambien fueron echados teniendo una ventaja de tres goles a favor, aquella ocasión fue el Cruz Azul en el Apertura 2024 (3-3 global).