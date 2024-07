Tigres gana pero deja dudas ante Necaxa

Monterrey, Nuevo León. Con la solitaria anotación de André Pierre-Gignac, los Tigres vencieron 1-0 a su similar del Necaxa por la primera fecha del Apertura 2024.

Los auriazules dejaron atrás el descalabro en Supercopa ante América y se concentraron de lleno en la Liga MX, donde apenas en el arranque de las acciones prometieron mucho con un cuadro auriazul insistente, tendiendo al 12′ la oportunidad vía penal por una infracción de Alejandro Mayorga sobre Sebastián Córdova tras un ligero toque en su pie izquierdo dentro del área, falta que se tardó cerca de seis minutos en determinar, luego de una larga revisada en el VAR por parte de Jassiel Arce.

Eso no le importó al delantero galo que desde los once pasos no erró y así marcar su tanto 210 con los felinos y la primera diana en la era Veljko Paunovic dentro del torneo doméstico, esto al 18′.

Hasta el 35′ fue que la visita tuvo una llegada clara de peligro, esta en los pies de Diber Cambindo, que de media vuelta en el área le dio la redonda a las manos de Felipe Rodríguez.

Cerca del descanso, los ‘rayos’ tuvieron el empate en los pies de Agustín Palavecino, no obstante, el arquero felino tapó bien el tiro y ganarse los aplausos del público sobre el final del primer lapso.

El inicio del complemento fue con la misma tónica en los felinos, encimándose de a poco a la meta rival y con un disparo de Córdova casi aumentaban la ventaja pero atrás Ezequiel Unsain evitó el cometido.

Pauno sacó todo su arsenal de la banca y prefirió renovar el ataque de cara a la recta final del encuentro, donde sustituyó a André por Nicolás Ibáñez y a Córdova por Marcelo Flores, este último el que brindó mejor verticalidad al frente.

Rebasando los 80 minutos, el ‘Tanque’ Ibáñez falló el 2-0 a bocajarro, queriendo definir de ‘tijera’ frente a Unsain pero volando el intento ante la incredulidad en las butacas del ‘Volcán’, decretando un triunfo sin mucha brillantez pero dejando ligeros chispazos en el esquema del serbio con los regios, arrancando con el pie derecho el certamen local.