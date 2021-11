Tigres firma convenio comercial con Bitso

Monterrey, Nuevo León. El equipo de Tigres dio un paso adelante en su plan de crecer como club, anunciando la alianza con la empresa Bitso, la cual promete un fututo esperanzador y con grandes inversiones, así lo dejo en claro el presiente felino, Mauricio Culebro.

A través de una conferencia en el Estadio Universitario, el dirigente fue acompañado por Juan Carlos Valenzuela (Vicepresidente de Operaciones y Mercadotecnia del club), Felipe Vallejo (Director Global de Asuntos Corporativos de Bitso) y José Molina (Director Global de Marketing de Bitso), donde confirmaron al nuevo sponsor auriazul, el cual estará en los jersey a partir del Clausura 2022.

Uno de los fines a futuro con esta coalición, es la posibilidad enorme en invertir más tanto en plantilla así como la realización de pagos por parte de la afición, mediante criptomonedas y hasta salarios a los jugadores en esta misma forma.

“Siempre será un orgullo poder sumar nuevos socios comerciales que comparten los valores de este equipo. Recibimos a Bitso y Tigres se convierte en el primer equipo del fútbol mexicano en tener un contrato similar. Estamos seguros que esta alianza será productiva en muchas áreas aceptar pagos en criptomonedas en taquilla, y salarios mediante este mecanismo, entre muchas otras opciones.

Estamos planteando una estrategia para los próximos 5 y 10 años, esa es la idea, ser el mejor equipo no sólo dentro sino fuera de la cancha, no sólo en el equipo varonil sino en femenil y fuerzas básicas estamos innovando en la parte que tiene que ver con lo deportivo, en el área de la ciencia del deporte trajimos un experto para que nos pueda ayudar a desarrollar esa área, es un objetivo que tenemos claro y son los pasos que queremos dar hacia dónde queremos ir, todo está bien pensado y esa es la estrategia para ser el mejor equipo no sólo de México sino de Latinoamérica”, confesó Culebro en conferencia.

La mencionada unión con la empresa fundada en el 2014, entrará en vigor hasta el 2022 y tendrá duración primaria de tres años, esperando a que se siga renovando.

Sin embargo, los regios no son es el primer equipo en realizar esta maniobra empresarial, pues el único antecedente que se tiene es el Necaxa que al final no se le continuó al proceso por diversas razones.