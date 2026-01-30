Tigres ficha a Rodrigo Aguirre

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres firmaron a su delantero estelar para el Clausura 2026, se trata de Rodrigo Aguirre.

Fuentes cercanas confirmaron que el ariete charrúa fue ofrecido al club regio por parte de su homólogo capitalino. siendo negociado rápidamente por Mauricio Culebro y compañía, quienes finalmente llegaron a un acuerdo en venta definitiva.

También se pudo saber que serían tres años de contrato los que firmará el uruguayo, el cual jugará en su cuarto club en Liga MX tras su llegada en 2021 con Necaxa.

El apodado “Búfalo” volverá a la Sultana del Norte, luego de su corto y polémico paso por Rayados (2021-2024) para llegar al “nido” y de inmediato causar efecto aportando con goles en la obtención del título en el Apertura 2024 (tricampeonato).

Luego de un par de años, Aguirre doce adiós a los de “Coapa”, quienes liberan el cupo restante de No Formado en México para darle cabida al brasileño Raphael Veiga.

Del otro lado, los regios negocian la salida de Nicolás Ibáñez, quien dejará su cupo para Aguirre con destino inminente hacia la MLS. De momento, eso se negocía pero el uruguayo ya está apalabrado con los norteños.

Así, se concretará el tercer fichaje de los universitarios en el semestre, tras la llegada de Paco Reyes y la contratación como agente libre de César Araújo.