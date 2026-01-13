Tigres Femenil tiene nueva casa televisora para este torneo

*Esa televisora también suma nuevos cometaristas.

FOX Latinoamérica dio a conocer una importante expansión de su portafolio deportivo tras concretar la adquisición de los derechos de transmisión de tres nuevas escuadras: Tigres Femenil, Rayos del Necaxa y Centellas, con lo que fortalece su oferta de contenidos en la región.

La compañía también anunció la suma de nuevas figuras a sus espacios originales de análisis y debate, como parte de su estrategia para robustecer la calidad y diversidad de sus producciones.

A partir de este mes de enero, la señal contará con los partidos del actual campeón de la Liga MX Femenil, lo que eleva a 11 el número de equipos de esta competencia incluidos en su programación habitual.

Carlos Martínez, vicepresidente ejecutivo y director general para Latinoamérica de Fox Corporation, destacó la relevancia del deporte femenil dentro de la visión de la empresa. Señaló que FOX ha sido un actor clave en el impulso de estas disciplinas en México y que existe un amplio margen de crecimiento, similar a lo ocurrido en Estados Unidos, donde el futbol femenil profesional ha alcanzado una gran aceptación tanto entre el público como entre las marcas. Asimismo, subrayó que el desarrollo del deporte femenil requiere del esfuerzo conjunto de jugadoras, clubes, liga, patrocinadores y anunciantes, y recordó que algunos encuentros de la Liga MX Femenil han registrado audiencias superiores a las del futbol varonil.

En cuanto a la Liga MX, FOX Latinoamérica informó que a partir del Torneo Apertura 2026, que inicia en julio, transmitirá los encuentros del Club Necaxa, tanto en su rama varonil como femenil. Con esta incorporación, la empresa ampliará su catálogo a 10 equipos de la Liga MX y 12 de la Liga MX Femenil, además de mantener la cobertura de seis clubes mexicanos que participan en la Copa de Campeones de la Concacaf: América, Cruz Azul, Monterrey, Pumas, Tigres y Toluca.

Paralelamente, la televisora reforzó su equipo de analistas con la llegada de Rubén Rodríguez, Daniel “El Ruso” Brailovsky y Rafael Márquez Lugo, quienes se integrarán a sus producciones originales.

Actualmente, el Canal FOX puede verse en los sistemas de televisión de paga Megacable, Total Play y StarTV dentro de sus paquetes básicos, así como mediante la plataforma de suscripción independiente FOX One, disponible en todo el país a través de tiendas y dispositivos de streaming.