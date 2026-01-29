Tigres Femenil saldrá a apretar lucha por la cima en duelo ante el Pachuca

Pachuca (México), 29 ene (EFE).- Las actuales campeonas Tigres UANL, de la española Jenni Hermoso, buscará un triunfo, para apretar la lucha por la cima, en su visita del próximo domingo al Pachuca, en el partido más atractivo de la sexta jornada del Clausura de la liga femenina del fútbol mexicano.

Las felinas, séptimas de la tabla con 10 puntos, tres menos que los punteros América, Monterrey, Pumas UNAM y Guadalajara, se meterán al estadio del Pachuca, quinto con 12 unidades, que tiene en la delantera Charlyn Corral, ex estrella del Atlético de Madrid, a la máxima anotadora del certamen, con siete goles.

A pesar de permanecer invictas, las monarcas no han mostrado el potencial que las llevó en el Apertura 2025 a confirmarse como el equipo más ganador en la liga local, con siete trofeos.

De su lado, las Tuzas, a excepción de su tropiezo en la tercera jornada por 1-0 ante el Cruz Azul, presumen la ofensiva más letal del certamen con 20 anotaciones; en la jornada inaugural vencieron 3-0 al Atlas, en la dos golearon 4-0 al Querétaro, en la cuatro apabullaron 7-0 al Puebla y en la quinta arrollaron 6-0 al Necaxa.

También el domingo llama la atención el choque entre el líder América de las españolas Sandra Paños e Irene Guerrero, ante el Pumas UNAM, tercero por diferencia de goles, en el que actúan las colombianas Liced Serna y Wendy Bonilla.

La actividad dominical concluirá con la visita del León al Guadalajara, que dirige el nacido en Badajoz Antonio Contreras.

La sexta jornada arrancará este viernes con dos partidos.

El Toluca y su goleadora francesa Eugenie Claudine, que suma seis tantos, recibirá al Juárez FC, con el que destaca la guatemalteca Aisha Solórzano; y el San Luis jugará en el estadio del Atlas.

El sábado, el Cruz Azul, de la también guatemalteca Ana Lucía Martínez, se medirá al Querétaro; el Mazatlán FC recibirá al Necaxa y el Tijuana, al Puebla.

La jornada concluirá el próximo lunes con la visita del Monterrey, que, liderado por su goleadora, la española Lucía García, va por un triunfo que lo mantenga en la parte alta de la tabla ante el Santos Laguna, que tiene la misión de obtener su primera victoria del certamen.

– Partidos de la sexta jornada del Clausura femenino mexicano.

Viernes 30.01: Toluca-Juárez FC, Atlas-San Luis.

Sábado 31.01: Cruz Azul-Querétaro, Mazatlán-Necaxa, Tijuana-Puebla.

Domingo 01.02: Guadalajara-León, América-Pumas UNAM, Pachuca-Tigres UANL.

Lunes 02-02: Santos Laguna-Monterrey.

