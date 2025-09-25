Tigres femenil recibe al León, al que debe vencer para seguir líder

Monterrey (México), 25 sep (EFE).- Tigres UANL, comandado por la española Jennifer Hermoso, recibirá este viernes al León, en un partido que las felinas tienen que ganar para no perder el primer lugar del torneo Apertura 2025 de la liga femenina del fútbol mexicano.

En uno de los partidos atractivos de la decimotercera jornada, las Amazonas serán anfitrionas del León, ante las que tratarán de vencer para no perder terreno en la tabla.

Con nueve victorias, dos empates y una derrota, las felinas dominan la clasificación con 29 puntos, los mismos que las campeonas Tuzas del Pachuca, segundas con una peor diferencia de goles.

El partido pasado, el Tigres empató sin goles en casa del Juárez y puso fin a una racha de cuatro triunfos consecutivos, además de que firmó su primer encuentro del Apertura sin marcar dianas.

Ni Hermoso ni Diana Ordóñez, las máximas anotadoras del club con nueva tantos cada una, supieron vulnerar a la zaga de las Bravas, dirigidas por el español Óscar Fernández.

La defensa del León también es una de las más duras del campeonato con solo 14 goles permitidos, la quinta cifra más baja en el certamen.

El León ha sido una de las revelaciones del semestre al ser sexto clasificado con 21 puntos y es liderado por la seleccionada argentina Ruth Bravo y las mexicanas Luciana García y Mayalu Rausch, estas dos son sus máximas goleadoras con cuatro tantos.

En sus últimos dos partidos, el León se ha visto implacable al despachar un par de goleadas: por 0-3 en casa del San Luis en la undécima jornada y por 5-0 la semana pasada ante el Santos Laguna, en la duodécima fecha.

Los partidos comenzarán este jueves con la visita del Querétaro al Tijuana, en un duelo de dos equipos que buscan salir del mal paso para aspirar a entrar a los ocho mejores que avanzarán a la fase final.

El viernes, además del Tigres-León, las Águilas del América del español Ángel Villacampa, terceras clasificadas, recibirán al Juárez.

El sábado, las Pumas UNAM, novenas, deben sumar puntos ante el San Luis para volver a zona de cuartos de final, y el domingo Pachuca tratará de hilar su séptima victoria en fila ante el Cruz Azul, para no perderle la pista al Tigres en la tabla.

Los partidos continuarán el lunes con las visitas del Monterrey al Necaxa, del Toluca al Atlas y del Puebla al Santos y concluirán el martes con el Mazatlán FC-Guadalajara.

Partidos de la decimotercera jornada del Apertura mexicano:

25.09: Tijuana-Querétaro.

26.09: América-Juárez y Tigres UANL-León.

27.09: Pumas UNAM-San Luis.

28.09: Pachuca-León.

29.09: Necaxa-Monterrey, Atlas-Toluca y Santos Laguna-Puebla.

30.09: Mazatlán-Guadalajara.

(c) Agencia EFE