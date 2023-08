Tigres Femenil manifiesta apoyo para Jennifer Hermoso

Monterrey, Nuevo León. Las muestras de apoyo hacia Jennifer Hermoso siguen, tras el bochornoso suceso con Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y en Tigres Femenil no se quedaron atrás.

En voz de Liliana Mercado y Stephany Mayor, las Amazonas alzaron su opinión con lo ocurrido, respaldando en todo momento a su colega del Pachuca.

“Es muy triste el ver como futbolista que te preparas tanto para una competencia así y lograr un campeonato para un país que es histórico y se este hablando más de otros temas que del logro que sin duda es una vida de trabajo del futbolista. Es muy penoso que no se hablé del reconocimiento había ellas y el tema de Jenni, creo que es algo que no se puede dejar pasar y no debería ni de suceder.

Como equipo estamos con ella, queremos que las condiciones de la futbolista sean mejores y si queremos que esto pase esto deberá de ser un parteaguas, sin duda son derechos fundamentales que no deben pasar en un deportista y persona, que esto sirva. Esperamos que no se viva otra situación igual en ninguna parte del mundo porque ninguna futbolista ni persona se merece”, expresó la capitana felina.

Por su parte, Mayor hizo énfasis en qué si él fútbol puede cambiar vidas, también puede hacer entrar en razón esta clase de temas sociales.

“Han pasado diferentes cuestiones con entrenadores pero es respeto, tanto directiva como cuerpo técnico debe ser mutuo, lo que acaba de pasar tiene que ser un parteaguas para que se acabe todo tipo de ese acoso. No es un caso nada más de fútbol, aquí en México está pasando mucho y si el fútbol puede cambiar muchas cosas que empiece por cambiar algo en la sociedad”, argumentó la Generala.