Tigres Femenil impone condiciones y mantiene el invicto ante Cruz Azul

*Una noche de 4 goles para las felinas.

El Estadio Universitario fue testigo de un vibrante encuentro este viernes por la noche, en el que Tigres Femenil se impuso 4-2 a Cruz Azul Femenil. Con esta victoria, las ‘Amazonas’ alcanzaron las 14 unidades en el torneo Clausura 2026 y extendieron su racha sin derrota a 22 partidos consecutivos.

Las anotaciones del conjunto felino corrieron a cargo de Diana Ordoñez, quien firmó un doblete, además de los goles de Emma Watson y Jennifer Hermoso. Por parte de la escuadra cementera, Michaela Abam y Alejandra Lomelí fueron las encargadas de hacerse presentes en el marcador.

El siguiente compromiso para las dirigidas por Pedro Martínez Losa será el lunes 9 de febrero de 2026 a las 18:00 horas, nuevamente en el Estadio Universitario, cuando reciban a FC Juárez.

Un primer tiempo lleno de emociones

Luego de realizarse los actos protocolarios de la Liga MX Femenil, la árbitra central Cesia Deysire Campos Sánchez dio inicio al encuentro entre Tigres y Cruz Azul.

Muy temprano en el partido, apenas a los 23 segundos, Diana Ordoñez capitalizó un error en la salida de la guardameta Alejandría Godínez, quien intentó jugar el balón desde el fondo y terminó impactándolo en la delantera felina. La atacante no dudó y definió para abrir el marcador 1-0 a favor de las locales.

Tras el gol, ambos equipos se alternaron el dominio del balón, generando peligro por las bandas, con disparos de media distancia y combinaciones rápidas que mantuvieron la intensidad del encuentro.

El empate llegó al minuto 24, cuando Michaela Abam aprovechó un centro por el costado izquierdo, controló con precisión y definió ante la salida de Cecilia Santiago para colocar el 1-1.

Las visitantes aprovecharon el envión anímico y lograron darle la vuelta al marcador cuatro minutos después. Alejandra Lomelí sacó un potente disparo de pierna izquierda desde los linderos del área que se incrustó junto al poste, poniendo el 2-1 momentáneo para Cruz Azul.

Sin embargo, la reacción felina no tardó en llegar. Al minuto 33, Emma Watson recibió un pase filtrado y con un disparo de izquierda igualó nuevamente el marcador 2-2, consiguiendo así su primer gol en la Liga MX Femenil en apenas su segundo partido.

El cierre del primer tiempo fue intenso y disputado en cada sector del campo. Ya en el tiempo de compensación, al 45’+3, Jennifer Hermoso culminó una jugada colectiva y con un disparo de pierna izquierda devolvió la ventaja a Tigres, colocando el 3-2 antes del descanso.

Tigres asegura el triunfo y alarga su racha

Para la segunda mitad, ambos técnicos realizaron ajustes en sus alineaciones, manteniendo un esquema similar al del primer tiempo. Tigres continuó con mayor control del encuentro, aunque Cruz Azul también tuvo lapsos de dominio.

El ritmo del partido se mantuvo parejo hasta que, al minuto 75, Diana Ordoñez volvió a aparecer. La delantera conectó un certero remate de cabeza dentro del área chica, tras un centro de Jimena López, para marcar el 4-2 definitivo y sentenciar el duelo.

En los minutos finales, ambos estrategas movieron sus bancas en busca de equilibrio y frescura, aunque las ‘Amazonas’ siguieron insistiendo en ofensiva. La silbante añadió cuatro minutos de compensación y, tras consumirse el tiempo agregado, decretó el final del encuentro.

Con este resultado, Tigres Femenil mantiene el paso perfecto en el torneo y amplía su invicto a 22 partidos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del Clausura 2026.