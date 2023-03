Tigres Femenil, en apoyo total hacia Scarlett Camberos

Monterrey, Nuevo León. El caso de Scarlett Camberos puso en alarma a todas las jugadoras de la Liga MX Femenil y en Tigres alzaron la voz en contra de todo este tipo de casos.

La zagueros felina, Cristina Ferral, mostró su apoyo total a la ex jugadora del América y espera se haga una resolución correcta al tema, así como sentirse respaldada por su club en este aspecto.

Como jugadora apoyo a Scarlett completamente, si ella no se sentía a gusto en el club por este tipo de problemas, claro que primero es su integridad y que bueno que vea a otro equipo donde sí puedan protegerla. Esta persona tomó fuerza, se pudo haber frenado desde un inicio, creo que es un tema serio y a lo mejor no se le dio esa importancia desde un inicio. Tiene que llegar a las manos de las autoridades correctas, que no quede en algo mediático, que sea un cambio profundo, de raíz, como mujeres no tenemos ese tipo de protección y ojalá las autoridades puedan hacer un cambio. De mi lado como compañera de selección, tiene todo mi apoyo.

Tigres nos ha dado las herramientas siempre, son cosas que a lo mejor una no tiene el control de todo por más que te quieran cuida. Sabemos que existen esas personas que cuando te quieran hacer daño lo harán de cualquier manera pero de este lado como jugadora de la institución sí me siento respaldada para que ninguna otra compañera vuelva a pasar por este tipo de situaciones que la verdad no entiendo el objetivo que quieran lograr pero como mujeres nos protegemos”, dijo.

Camberos tomó la decisión de partir hacia el Angel City de la NWSL en Estados Unidos, ante el constante acoso de la persona confirmada como José Andrés N, por lo que tuvo que rescindir contrato del América, donde no juega desde hace varias semanas.

Natalia Gaitán también externó su preocupación hacia los hechos, pidiendo garantías y más atención a este tipo de llamados.

“Es un tema que no solo sucede aquí sino en todas las partes del mundo. Se debería tener garantías, nosotros como mujeres deberíamos tener garantías ante ese tipo de acoso digital que también pasa en los hombres pero es más evidente en mujeres.

Entonces, crear un tipo de protocolo, un tipo de seguimiento, y es algo que no solo sucede acá, se debería de poner mucha atención y que no vuelva a suceder ni a nosotras como futbolistas ni deportistas, porque hay muchos casos en otros ámbitos de la vida donde suceden este tipo de cosas que no deberíamos tener”, culminó.

