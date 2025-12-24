Tigres Femenil dejará libre a Cristina Ferral y preparan fichaje navideño 

Monterrey, Nuevo León. El equipo de Tigres Femenil ya alista todo para el arranque del Clausura 2026 de la Liga MX.

Para ello el “mercado invernal de fichajes” parece haber comenzando en sus filas, pues todo indica que una histórica del club estará dejando a la institución; se trata de Cristina Ferral.

Fuentes confirmaron que la zaguera dirá adiós tras ocho años como Amazona, donde levantó tres Campeón de Campeonas y seis títulos de Liga, el último ganado en el pasado Apertura 2025, certamen donde registró 12 partidos (siete como titular) y una sola anotación.

Todo se encamina a que la apodada “Emperatriz” cambiará de aires hacia la Perla Tapatía, siendo Chivas el próximo destino de la defensa de 32 años.

Por otro lado, las felinas preparan un fichaje navideño, se trata de Myra Delgadillo, quien acaba de terminar vínculos con Pachuca y es en cuestión de horas para que se pueda oficializar el fichaje. La ariete, ex Rayada, obtuvo el título del Clausura 2025 junto al Campeón de Campeonas con las Tuzas en verano.

Cabe destacar, que las regias regresan a los trabajos de pretemporada el día 27 de diciembre, con el fin de preparar todo de cara a su vista ante Necaxa, esto por la fecha 1 del siguiente torneo que para ellas arranca el 4 de enero.