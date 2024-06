Tigres Femenil confirma salida de Nancy Antonio

A través de un vídeo conmemorativo hacia la mediocampista, fue como el equipo regio despidió a una de sus pilares en la historia auriazul.

“Incomparables, llegó el momento de decir adiós. Ha sido un camino extraordinario el que he vivido con Tigres, sin duda los mejores momentos de mi vida. Me voy satisfecha por todo el trabajo logrado, me voy agradeciéndoles por todo el apoyo brindado.

Esto no ha sido nada fácil y siento que el momento más complicado es este, a pesar de que hemos pasado momentos difíciles, nada se compara con voy”, expresó la jugadora.

Desde el pasado 29 de mayo, la directiva y la futbolista no llegaron a un acuerdo para renovar su contrato, el cual culminó entrando junio, por lo que optaron en no ocupar sus servicios.

Asimismo, la fuente afirmó desde ese entonces que su futuro sería en el América, club que por un descuido en un ‘tweet’ confirmó la llegada de la mexicana, quien desde el pasado lunes ya estaba entrenando en las instalaciones de Coapa.

Así, la apodada “Condesa” deja a las Amazonas tras siete años, 225 juegos y 21 goles, recolectando 6 títulos de Liga MX, más 2 Campeón de Campeonas. Siendo uno de los pilares del conjunto universitario femenino desde su creación en el torneo de Copa 2017.