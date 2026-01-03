Tigres Femenil arranca la defensa de su título ante el Necaxa

México, 3 ene (EFE).- El campeón Tigres UANL, equipo de la española Jenni Hermoso, arrancará este domingo la defensa de su título con su visita al Necaxa, en uno de los duelos más atractivos de la primera jornada del Clausura 2026 del fútbol femenino de México.

El madrileño Pedro Martínez, entrenador de las felinas, buscará corroborar el poderío de las ‘Amazonas’ como el cuadro más ganador en la historia de la liga, en la que ha obtenido siete campeonatos, ante un Necaxa, uno de los conjuntos más modestos del torneo.

Para arrancar con una victoria, además de contar con Hermoso, campeona del mundo con España, Tigres contrató a la brasileña Mariza Nascimento, ex del Corinthians, como uno de los refuerzos estelares para este certamen.

Nascimento fue nominada en los premios ‘The Best’ de la FIFA, como mejor defensa. Además de la zaguera brasileña, las felinas fortalecieron su plantel con la centrocampista colombiana Ilana Izquierdo y la artillera Myra Delgadillo.

También el domingo, el Guadalajara, que es dirigido por el español Antonio Contreras, aparece como favorito para superar en su debut al San Luis gracias a las jugadoras que llegaron para apuntalar un plantel que es uno de los aspirantes al título.

Las Chivas, que por tradición juegan sólo con mexicanas, se reforzaron con la zaguera Cristina Ferral, la delantera Jasmine Casarez y las centrocampistas Mayra Pelayo y Eva González.

En otros partidos chocarán Pumas UNAM contra Querétaro y Monterrey ante Puebla.

El lunes la actividad continuará con la visita del subcampeón América, dirigido por el español Ángel Villacampa, al Santos Laguna.

Las Águilas se reforzaron con la zaguera brasileña Isa Haas, ex del Cruzeiro de su país y con experiencia en el Sevilla de España.

El mismo día, el León recibirá al Cruz Azul y el Tijuana se meterá a la casa del Toluca.

La primera jornada concluirá el martes con dos partidos. El Pachuca visitará al Atlas y el Mazatlán FC jugará ante Juárez FC.

