Tigres Femenil amarra fichaje bomba de Francia; Ève Périsset

Monterrey, Nuevo León. El equipo de Tigres Femenil continúa en su etapa de reestructuración y amarraron el fichaje de Ève Périsset.

Fuentes cercanas confirmaron que la lateral derecha de origen francés llegó a un acuerdo con las “Amazonas” por 2 años, siendo la cuarta extranjera en la plantilla de Pedro Losa.

Périsset llega proveniente del Strasbourg galo, donde apenas estuvo en 8 apariciones, aunque cuenta con basta experiencia tras vestir las casacas del Chelsea, Bordeaux, Paris Saint-Germain y el Lyon con quienes debutó profesionalmente en el 2012.

A nivel selección, ha estado en 64 duelos y marcado en 4 oportunidades en el equipo mayor, destacando mucho en dicha posición. Las felinas anhelan volver al título y ven en Éve a una buena elemento para complementar y obtener la meta.

Cabe destacar, que la tricampeona en Francia ya está en la Sultana del Norte, habiendo realizado sus pruebas médicas con éxito este martes, pero con chances de debutar como felina el próximo viernes, cuando reciban a Pumas.

Con ello parecen cerrar el mercado de pases, aún con tres plazas de No Formadas en México, el cual aumentó de cinco a siete por equipo a partir de este actual semestre.