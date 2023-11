Tigres Femenil, a favor de un salario digno para jugadoras en México

Monterrey, Nuevo León. La ida de la gran final del Apertura 2023 de la Liga MX Femenil entre Tigres y América, no le quita en lo absoluto el reflector al tema del momento en el balompié femenino y ese es fijar un salario base en las jugadoras.

Por ello, la entrenadora felina, Milagros Martínez, alzó la voz a favor del gremio femenil y aclaró que no se busca igualar el sueldo de las chicas al de los varones, sino una paga más diga para radicar su trabajo.

“En México se profesionalizó el fútbol, se pusieron salarios dignos para las jugadoras, para que se pudieran dedicar profesionalmente a su trabajo. Mucha gente dice que se busca que las jugadoras cobren lo mismo que los chicos, no sé quién dice eso ni lo que leen, pero es cierto que no es así, lo que se busca es que las jugadoras tengan un salario digno, unas condiciones dignas para hacer su profesión, que no tengan que estar trabajando por la noche para poder jugar al futbol por el día, la reflexión es que ojalá se consiga pronto, es algo imprescindible para luego exigir que la Selección gane títulos, que vaya al Mundial o a Juegos Olímpicos”, confesó la ibérica.

A la experimentada se le unieron Cristina Ferral y Belén Cruz, jugadoras auriazules que levantaron la mano en busca de mejores condiciones para su labor, siendo la zaguera quien propuso involucrarse más tanto dentro como fuera de las canchas, con el fin de conseguir el objetivo.

“Esas condiciones laborales también se pueden mejorar para la futbolista mexicana y es importante que se toquen esos temas y buscar ayudar, heredar grandes facilidades al fútbol femenil en México. Estoy en pro del fútbol femenil, me toca ser futbolista activa pero el día de mañana me gustaría estar involucrada en él y dar lo mejor de mi para que siga creciendo y pueda desenvolverse en su máximo potencial”, argumentó Ferral.

Por su parte, Cruz aseveró: “No pedimos mucho, simplemente es el apoyo porque no todos los deportistas ganamos lo mismo, solo tener un sueldo bueno y digno para cada deportista”.