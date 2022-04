Tigres, el equipo más vasto pero no el mejor: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. La fase regular termina para Tigres y la prioridad de la Liguilla cada vez crece más en el vestidor felino, plantilla la cual de momento no ha sido el mejor equipo pero sí el más completo, aseguró Miguel Herrera.

El estratega felino dejó en claro que no se consideran el rival a vencer y que si bien han marcado época en los últimos años, actualmente están buscando la forma para regresar a dichos tiempos.

“Es el equipo más completo, no el mejor, el mejor siempre tiene que ganar cosas y si es el mejor ustedes lo dirán. Ha marcado una época en la última década, es el mejor equipo así lo marcan sus nùmeros, por supuesto es el más vasto y se que el equipo no debe de perder potencia, no sé si sea el rival a vencer, eso lo dirán ustedes y nosotros en la cancha pero somos fuertes, los rivales nos van a ver muy difícil por cómo jugamos, además de nuestra gente y lo que pesa nuestro estadio”, confesó en conferencia.

Dos son los descalabrs que acumulan de forma consecutiva los auriazules, ambos sin gol a favor, por lo que la baja de su goleador, André Pierre-Gignac por lesión, debería representar un problema pero no así para Herrera, quien no sólo está despreocupado por ello sino que confía en que será campeón de goleosin jugar.

“Ya tuvimos un torneo así, tampoco es hacer algo que no hayamos hecho, el pasado el punta fue Nico y fue goleador, estoy seguro que este torneo André puede terminar como goleador, lleva dos goles de ventaja, está completo y no lo queremos arriesgar, trae una molestia aguda y no quiero que sea lesión”, agregó.

La ausencia del francés para esta fecha 17, le dará toda la responsabilidad a Nico López de tomar la batuta de hombre gol en el esquema del ‘Piojo’, jugador que tiene toda la fe de su técnico para que vuelva a demostrar su nivel como en en semestre anterior.

“Con Nico hubo una oportunidad donde no salió a la cancha y empezó a hacerlo mejor Flo, la competencia interna se ha marcado y Nico ha sido un importante revulsivo, manifestó que quería jugar y cada que entra lo hace bien, él es parte de la competencia y quiere ir al mundial, es importante entrar en estos partidos para poder llamar la atenciòn del tècnico en su selección”, dijo.

Solo una variante fue la que el capitalino movió en su alineación para el sábado en Guadalajara, siendo Jesús Angulo el cambio en lugar de Juan Purata. Por su parte, Sebastián Córdova si entró en planes pero lo hará como revulsivo.

Así pararán los regios en el Jalisco:

Nahuel Guzmán. Jesús Dueñas, Jesús Angulo, Hugo Ayala, Javier Aquino, Rafael Carioca, Juan Pablo Vigón, Yeferston Soteldo, Luis Quiñones, Florian Thauvin y Nicolás López