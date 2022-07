Tigres dobletea al Atlas y suma tercer triunfo consecutivo

Monterrey, Nuevo León. El conjunto de Tigres liga su tercer triunfo al hilo tras derrotar 2-0 a un Atlas que poco pudo hacer en un juego donde jugó con 10 hombres por más de 80 minutos, esto por la fecha 4 del Apertura 2022.

Los tintes de Liguilla y revancha por lo ocurrido el semestre anterior en semifinales se reflejaron desde su inicio con mucha intensidad en el cuadro local, quienes al 2′ pusieron a trabajar a un Camilo Vargas que se vistió de héroe con una buena atajada al cabezazo de Juan Pablo Vigón.

Sin embargo, el cancerbero colombiano pasó de lo máximo al villano del juego, contando con mala fortuna por su temprana expulsión al 5′. El sudamericano metió los dos puños fuera del área a un balón de André Pierre-Gignac tras haber salido apresuradamente a cortar una jugada, dejando su arco abierto y provocando su tarjeta roja por la decisión. Jesús Ocejo fue el sacrificado para darle lugar a Santiago Hernández, que tras casi dos años volvía a ver minutos bajo los tres postes tapatíos.

No obstante, la carencia de acción en cancha en el juvenil rojinegro se notó desde su ingreso, pues con tiros de larga distancia lo probaron y tuvo problemas para ello sobretodo con los cañonazos que Guido Pizarro en un par de ocasiones, le tiró.

Otro disparo más de Gignac en cobro de falta sacudió el travesaño al 21′ y ahogó el grito en las gradas del Universitario que cada vez presenciaba más cerca la apertura del marcador, pero la pelota se hacía del rogar pese a la fuerte insistencia felina, misma que tuvo su recompensa hasta al recta final del primer tiempo en los pies de Anderson Santamaría. El peruano no pudo quitarse y terminó desviando otro trallazo lejano ahora de Jesús Angulo, abriendo por fin los cartones con el 1-0 que trajo consigo el vendaval auriazul en busca de finiquitar el asunto ante tan complicado rival pero entre las pocas paradas que Hernández hizo y un poste más en un remate de Vigón, evitaban la caída del arco tapatío.

No fue sino hasta al 45′ que Miguel Herrera y compañía se fueron más tranquilos al entretiempo gracias al tanto de André, el francés definió de frente una gran pared con Córdova para el 2-0 y su segunda anotación del certamen, poniendo el resultado bastante merecido a su favor que dejaba a los rojinegros muy ‘golpeados’ de cara al complemento.

Las cosas bajaron mucho su ritmo para la segunda mitad, donde con los cambios mandados por Diego Cocca asentaron el cotejo, haciéndolo más pausado pero con el afán de no recibir más tantos de los que por momentos se pensaba caerían. Por su parte, el ‘Piojo’ y sus pupilos no pararon de intentar para consumar una goleada inmejorable pero Nicolás López perdonó el 3-0 en la más clara del tiempo suplementario, el uruguayo no le dio dirección de gol a un excelso servicio de Yeferson Soteldo, ambos cambios ofensivos durante la recta final.

Así el reloj consumió por completo sus minutos y los universitarios siguen en plan ascendente con su tercer triunfo consecutivo, mismos donde se han llevado el cero en la portería a favor, llegando a 9 puntos en el podio clasificatorio. En contraparte, los vigentes bicampeones bajan al lugar 14 con sólo 4 unidades.