Tigres doblega al Querétaro y afianza el quinto puesto

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres sumaron de a tres nuevamente tras derrotar 2-0 en su visita al Querétaro por la fecha 11 del Apertura 2025.

Los felinos fueron ampliamente dominadores desde el inicio, en el que en apenas siete minutos pusieron en aprietos la meta de Guillermo Alison. Esto en los pies de Marcelo Flores. El “Chelo” se mandó una pifia enorme cuando falló sin arquero un mal despeje defensivo tras un tiro se esquina, acción procedida de un cañonazo desviado de André Pierre-Gignac.

Pese al dominio, los regios contenían la posesión del balón aunque sin mucha aproximación al marco rival, siendo hasta la media hora de juego que los cartones poegin pudieron moverse vía Juan Brunetta. El versátil goleador auriazul puso la redonda en la esquina inferior del cancerbero, luego de una excelente triangulación con Ángel Correa y ponerle número a la causa visitante al 30′.

De cara al descanso, la localía no sentía lo duro sino lo tupido cuando al 41′ se vieron con inferioridad numérica ante la expulsión de Mateo Coronel por una durísima entrada sobre Joaquim Pereira e irse al entretiempo con diez hombres, además del marcador adverso.

Para el complemento y pese a tantos obstáculos, los pupilos de Benjamín Mora intentaron crear peligro sobre un tranquilo Nahuel Guzmán, quien apenas tuvo su primera intervención al 48′ por un trallazo de Francisco Venegas que despejó sin problema. Inmediatamente los universitarios aplacaron la situación aumentando la ventaja gracias a un buen tanto de Flores.

El ofensor mexicano enmendó su error del primer lapso y con un doblete remate en el área para el 2-0 al 53′, acabando con una racha de 11 meses sin marcar (01 de noviembre del 2024).

Ya con una losa bastante pesada, los locales trataron de culminar las acciones con más alma que fútbol, aunque poco sirvieron e incluso se salvaron de la goleada sobre el final. Todavía Pablo Barrera falló desde los once pasos un penal para descontar el resultado, el cual quedó igual.

Así, Guido Pizarro y compañía sumaron su séptimo juego sin perderán hilo, llegando a a 22 puntos en el quinto sitio y mantenerse como la mejor defensa del certamen. Por su parte, los Gallos son penúltimos con 8 unidades.