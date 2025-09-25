Tigres doblega al Atlas y romper mala racha sin ganar

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres volvieron a la senda de la victoria tras vencer 2-0 al Atlas por la fecha 10 del Apertura 2025.

El duelo significó el regreso de Diego Cocca al Estadio Universitario, quien apenas pisó la cancha del “Volcán” y se llevó una ola de abucheos por su corto pero muy recordado pasado en el banquillo felino dos años atrás.

La fiesta continuó para la fanaticada auriazul, la cual pasó del abucheo a la felicidad con el tanto tempranero de Ozziel Herrera. El ’77’ felino mandó a guardar un gran pase de Marco Farfán para el 1-0, apenas al 4′.

A partir de ahí, las emociones escasearon ante el buen encierre del conjunto tapatío en defensa, siendo un remate de Gaddi Aguirre desviado al 36′, lo poco que produjeron los “Zorros” al ataque.

El complemento pareció cambiar la cara en los universitarios cuando al 50′ Ángel Correa quedó cerca de su tanto tras una gran acción individual de André Pierre-Gignac.

La recompensa llegó para los auriazules en los botines de Diego Lainez. El apodado “Factor” puso el 2-0 encontrando un hueco y realizar su jugada “de cajón”, definiendo a segundo poste con un tiro que pese al desvío de Camilo Vargas no logró anular el cometido regio al 50′.

Con el resultado en sus “garras”, los pupilos de Guido Pizarro optaron en resguardar el marcador a pesar de las nulas aproximaciones rojinegras, llegando al final y dejar el triunfo bastante necesario para los locales, quienes rompen su malaria de tres cotejos al hilo sin ganar y subir al cuarto escalón de la clasificación momentáneo con 19 unidades.

Por su parte, la “Academia” sigue en picada con su sexto partido sin victoria bajo la tutela de Cocca y ocupar el penúltimo sitio de la tabla con 7 puntos.