Tigres dispuesto a negociar con Pumas por Antuna

*Efraín Juárez desea al jugador felino.

Los Pumas de la UNAM mantienen el pie en el acelerador rumbo al cierre del mercado de transferencias, programado para el próximo 9 de febrero. En este contexto, el conjunto universitario estaría muy cerca de sumar a sus filas al atacante mexicano Uriel Antuna, movimiento que responde directamente al interés del director técnico Efraín Juárez, quien ha solicitado de manera reiterada la llegada del jugador.

Con apenas una semana restante antes de que baje el telón del periodo de fichajes en la Liga MX, los clubes han intensificado gestiones para fortalecer sus planteles. Entre los nombres más llamativos que aún no definían su futuro se encontraba el de Antuna, quien poco a poco ha ido aclarando su panorama y tendría como destino final Ciudad Universitaria.

Durante la mañana de este jueves, el periodista González adelantó en RG La Deportiva que un futbolista mexicano, con pasado en la Selección Nacional, estaba próximo a abandonar su actual equipo. Horas más tarde, confirmó que se trataba de “El Brujo”, quien ha tenido participación limitada en el conjunto de San Nicolás durante el torneo.

Asimismo, se pudo saber que la negociación tomó mayor impulso debido a la presión ejercida por Juárez, quien considera al extremo una pieza clave para su proyecto deportivo. La directiva auriazul retomó las conversaciones que ya había iniciado en el mercado anterior, cuando el fichaje no se concretó debido a las diferencias económicas, principalmente por el elevado sueldo que el jugador percibe con la escuadra de la UANL.

De concretarse la operación, Pumas cerraría el mercado con un refuerzo de peso en el ataque, apostando por la experiencia y velocidad de Antuna para encarar la parte final del campeonato.