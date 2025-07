Tigres con pocas posibilidades de fichar: Mauricio Culebro

Monterrey, Nuevo León. Pese a que el mercado de transferencias sigue abierto, en Tigres parece haberse cerrado.

En palabras del presidente felino, Mauricio Culebro, hay que manejar sabiamente el presupuesto, pues los recursos son limitados, pidiendo tranquilidad a la afición por lo traído.

“Si te fijas en la calidad que hoy en día se pueden quedar tranquilos y no sólo eso, como todos no seríamos seres humanos si no quisiéramos más, pero hay que manejar presupuestos de manera inteligente y los recursos no son ilimitados.

Es una planeación en que venga la persona adecuada al puesto que buscamos, de las posiciones que mencionas (contención y lateral zurdo) son temas que platicamos todos los días con el cuerpo técnico, pero que se queden tranquilos que todos los que trabajamos aquí queremos darle la satisfacción a la afición”, comentó.

Asimismo, también pidió calma al público auriazul esto en la búsqueda del título de Liga MX, pues lo primordial es conseguir un plantel de época pero eso lleva su tiempo, poniendo de ejemplo lo logrado por América y Toluca.

“Siempre tenemos en mente los resultados y para eso trabajamos, para ser campeones pero así como mencionaste a esos equipos, se tardaron en ser campeones, Toluca se tardó 10 años y América antes de ganamos fueron 5. Es deporte, es fútbol, todos tenemos el mismo objetivo en la cabeza pero son ciclos y ahorita siempre estará en nuestra cabeza lograr campeonatos pero por otro lado en ver los tiempos.

Queremos consolidar un equipo fuerte y que no sea flor de un día, que sea competitivo durante mucho tiempo en todos los torneos y eso lleva tiempo pero entendemos que el fútbol es de resultados tenemos que convivir con ello, tomar decisiones para poder lograr ambos objetivos que es fortalecer a un plantel y que sea de mucho tiempo y época pero también dar resultados”, dijo.

Por ahora, solamente Ángel Correa, Edgar López y Antonio Carreran son las únicas altas del club norteño, pues la opción de Joseph Rosales se cayó y Guido Rodríguez nunca hubo acercamientos.