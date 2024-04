Tigres, con confianza ante Columbus tras seguidilla de triunfos: Siboldi

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres se encuentran con mucha confianza para la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup contra el Columbus Crew, tras llegar embalados con tres triunfos al hilo en ambas competencias, situación que aplaude Robert Dante Siboldi.

El técnico charrúa remarcó que los buenos resultados le brindaron de nuevo la identidad de nuevo a los felinos, quienes están ilusionados por sacar un gran resultado en el primer capítulo de la serie.

“Habíamos caído en un pequeño bache de resultados pero habíamos jugado bien contra Toluca; después con América hicimos un buen partido y no se dio el resultado pero se hizo buen partido. Y los tres que ganamos seguidos el equipo retomó la confianza, serenidad y seguridad, mejoramos en la definición, ser verticales y buscar aprovechar los espacios del rival, volvimos a tener esa identidad para jugar y por eso se ha ido mejorando paulatinamente.

El equipo está bien, con mucha ilusión en hacer un buen partido, sabiendo que nos enfrentarnos a un gran rival pero con la confianza a tope de hacer un buen partido y llevarnos un buen resultado”, comentó en conferencia de prensa.

Del próximo rival y vigente campeón de la MLS, el uruguayo destacó lo complicado que será tanto en lo individual como grupalmente. Esto se deriva de la gran seriedad que directivos le brindan a sus clubes y que por ende, los lleva a tener mejores participaciones en los certámenes internacionales.

“Es un equipo (Columbus) que tiene una buena trayectoria con respecto al título pasado de la MLS que lo hace fuerte, en la parte individual tiene buenos futbolistas y en lo colectivo con el DT que busca jugar de una manera, les dio una idea y lo hacen bien, por eso los llevó a lograr el título. Tenemos que estar atentos y cerrando espacios, si tienen un ataque rapido, ellos usan las transiciones a velocidad, tratan de ampliar el campo y ser profundos, con capacidad individual, tecnicamente interesantes con combinación interesante de jugadores extranjeros que hacen fuerte al equipo.

Si veo que cada torneo los clubes, casi todos, mejoran en sus plantillas, los directivos y la misma dirigencia de la MLS, tratan de apoyar a los equipos para que las contrataciones sean con más calidad, jugadores con trayectoria en fútbol europeo, ya no traen los que están de salida sino a jugadores que tienen carrera y pueden seguir desarrollándose, se han cambiado las contrataciones de hace michos años atrás, ahora no es tanto por el nombre sino por la calidad y capacidad para apoyar a su equipo, se ha ido mejorando mucho el torneo. Los equipos mejoran y por ende ha incrementado y mejorado mucho la participación de los equipos, no es fácil (ganarles) pero tampoco imposible”, agregó.

Cabe destacar, que será hasta el día martes que le realicen estudios a Nicolás Ibáñez para determinar la gravedad de su molestia, misma que lo marginó del viaje a tierras estadounidenses. Sin embargo, la recuperación de André Pierre-Gignac a su bronquitis, lo encamina a ser el titular la tarde del martes.