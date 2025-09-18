Tigres con Ángel Correa es otro

*El argentino ha sido la bujía ofensiva.

La llegada del delantero argentino, Ángel Correa, ha caído de lo mejor al equipo de los Tigres, y es que su colaboración ofensiva ha sido fundamental para el plantel, más con la ausencia del francés, Andre-Pierre Gignac.

Y es que con la presencia del ex atacante del Atlético de Madrid, los Tigres han tenido mejores resultados, aunque no es el único elemento que anota los goles.

En el Torneo Apertura 2025, Tigres acumula 15 goles, 9 de ellos anotados por Nicolás Ibáñez, Ozziel Herrera y Ángel Correa, con tres cada uno.