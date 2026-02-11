Tigres avanza de fase en Conca con doblete de Aguirre incluido 

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres batallaron pero al final terminaron goleando 4-1 al Forge FC con un Rodrigo Aguirre imparable y avanzar a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Las cosas iniciaron de buena manera para la localía, varias insistencias por los costados, aunque con nula aproximación al área de real peligro. Fue hasta antes de la media hora de cotejo que el cerrojo por fin se abrió para los regios, que de la mano de Aguirre hicieron estallar las gradas del “Volcán”.

El uruguayo tardó 22 minutos para realizar su primer gol con la casaca regia, rematando a merced un recentro de Fernando Gorriarán en el área chica y fácilmente poner el 1-0 ante los cánticos de aliento hacia el ariete recién llegado el fin de semana anterior.

Fuera de ello, la anotación “calmó las aguas” en la escuadra felina que se adueñó completamente de la posesión, frente a un rival que de a poco parecía achicarse a la situación. Lo más sobresaliente de cara al descanso fue un trallazo lejano de Juan Brunetta que pasó muy cerca de la meta protegida por Dimitry Bertaud.

Para el complemento, la visita quiso reaccionar y de larga distancia intentó sorprender a Nahuel Guzmán en los pies de Hoce Massunda, siendo tapado por el “Patón” que festejaba sus 40 años de vida en la cancha del “Uni”.

La respuesta casi era letal en los universitarios, cuando al 63′ quedaron cerca de aumentar la ventaja con un cabezazo de Joaquim Pereira, ahogando la celebración del público en sus asientos.

Aguirre encaminó el triunfo felino al 70′ con su doblete de gran manufactura, clavando la esférica al ángulo de Bertaud ante una jugada individual de Diego Lainez majestuosa, llevándose el charrúa toda la gloria de la afición por una noche soñada.

Sin embargo, una mano de Marcelo Flores le dio la oportunidad de acercarse y ponerle drama al asunto para los canadienses, que desde los once pasos Brian Wright puso el 2-1 al 79′.

No obstante, la “alegría” duró poquísimo, pues Ángel Correa de media vuelta colocó el 3-1 al 81′ y después Joaquim de cabeza finiquitó el resultado al 85′ con el 4-1. Así, los auriazules avanzaron de fase en el certamen internacional, donde esperan rival entre Cincinnati y Universidad Dominicana.