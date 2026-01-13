Tigres aún busca refuerzos para este torneo

*Buscan jugadores para el medio campo.

Tras iniciar el Clausura 2026 con una victoria frente a San Luis, Tigres ya puso la mira en su siguiente compromiso del torneo, el cual será este miércoles cuando se mida a Pumas.

El conjunto auriazul retomó actividades este lunes en el Centro de Entrenamiento Tigres, ubicado en el oriente de San Nicolás, donde trabajaron bajo un clima frío cercano a los 10 grados centígrados, aunque con presencia de sol durante la sesión matutina.

Los futbolistas que arrancaron como titulares en el duelo ante San Luis —encuentro que ganaron 2-1 gracias a un doblete de Marcelo Flores— realizaron ejercicios de recuperación. En contraste, quienes tuvieron participación desde la banca, no vieron minutos o quedaron fuera de la convocatoria, llevaron a cabo trabajos físicos y fútbol en espacios reducidos sobre la cancha uno del CET.

Por otro lado, Jesús Angulo, Marco Farfán y Ozziel Herrera continúan con labores especiales, por lo que su participación ante Pumas luce muy complicada. El cuerpo técnico confía en que puedan estar disponibles para el compromiso del sábado, cuando Tigres reciba al vigente campeón Toluca.

En el tema de refuerzos para la zona media del campo, la directiva felina mantiene en evaluación al paraguayo Richard Sánchez y al argentino Leonel Pérez. La opción del colombiano John Elmer Solís quedó descartada luego de que el Girona concretara su traspaso al Birmingham, equipo de la Segunda División de Inglaterra.