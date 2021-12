Tigres arranca pretemporada con Córdova en sus filas

Monterrey, Nuevo León. El equipo de Tigres comenzó de lleno sus trabajos físicos de pretemporada ya con su refuerzo estelar, Sebastián Córdova, quien se le pudo observar cómodo y agusto con sus nuevos compañeros.

La práctica arrancó cerca de las 08:00 horas con ejercicios de gimnasio, saltando el plantel a la cancha del Estadio Universitario una hora más tarde con trabajos físicos y terminando a las 10:00 horas en punto, donde hubo acceso a medios durante todo ese tiempo.

Previo a entrar a la cancha, Córdova tuvo una pequeña charla técnica con Miguel Herrera, durando cerca de unos 5 minutos para después hablar con el director deportivo, Antonio Sancho. El elemento pudo terminar la primera sesión del día con normalidad.

Dueñas y Nico no estuvieron

Por otro lado, el equipo felino no contó ni con Nicolás López ni Jesús Dueñas. El ‘Diente’ no estuvo debido a un cuadro gripal del que afortunadamente no es de gravedad, esperando que entrene con normalidad el día jueves.

Mientras que en el caso del ‘Pollo’ ya no se presentó a los entrenamientos debido a su salida del club, pues desde el pasado lunes se despidió de sus compañeros.

Asimismo, Francisco Meza se le vio trabajando por separado, el zaguero pese a no ser contemplado para el Clausura 2022, se le hará respetable su período final de recuperación, el cual se estima que serán tres meses en lo que busca alguna oferta.