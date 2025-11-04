Tigres apela expulsión de Jesús Angulo

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres tienen buenas noticias, pues recuperarán a Jesús Angulo de cara a la última fecha del Apertura 2025

Fuentes cercanas confirmaron que la dirigencia felina apeló con éxito la segunda tarjeta amarilla recuerda hacia Angulo durante el Clásico Regio del sábado anterior.

El apodado “Stitch” vio la expulsión tras la mencionada amonestación, dándole la oportunidad a Sergio Canales de abrir el marcador en el derbi norteño. Cabe destacar, que la primera amarilla fue por un conato de bronca con Lucas Ocampos minutos antes.

Sin embargo, a tres días de lo ocurrido, Angulo si podrá jugar ante Atlético de San Luis el siguiente fin de semana, en lo que será la última fecha de la fase regular del certamen.

Dicha alta será de importancia para loa regios, de cara al encuentro ante los potosinos, donde todo indica que jugarán con algunos juveniles para cumplir la regla de menores.

Asimismo, la incorporación del zaguero ayudará para contener a Joao Pedro, delantero italiano que peleará por el título de goleo en la cancha del Universitario