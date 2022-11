Tigres anuncia salida de Hugo Ayala

Monterrey, Nuevo León. Tras más de una década, el defensor Hugo Ayala decidió por dejar a los Tigres y seguir su carrera en el fútbol mexicano.

A través de un vídeo, fue como el club despidió al último integrante de aquella camada que inició la época dorada en el 2010. “A mí desde que me vine a jugar acá me encantó. Me voy más por el sentimiento y siento qué es Tigres”, dijo el zaguero.

Con 35 años el zaguero se va con la frente en alto y con todos los méritos posibles, al haber ganado 11 títulos con los regios y marcado nueve tantos:

5 Ligas MX

3 Campeón de Campeones

1 Copa MX

1 Concachampions

1 Campeones Cup

Su leyenda no termina ahí, pues será el futbolista auriazul que más juegos haya disputado en la historia con 462, además de ser aún uno de los que más Clásicos Regios jugó con 26.

El nacido en Morelia ahora extenderá su carrera en la Liga MX con su tercer club, el Atlético de San Luis, quien le ofreció algo que con los felinos no iba a encontrar y eran minutos.

La falta de actividad fue la causa del adiós de Ayala, quién decidió no renovar su contrato a un año más, destacando que esté vence el siguiente mes de diciembre.