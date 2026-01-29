Tigres amarra segundo refuerzo del año

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres siguen moviendo el mercado invernal de fichajes, sumando a su segunda alta del año, se trata de César Araújo.

Fuentes cercaaos confirmaron que el mediocampista uruguayo arregló con los felinos por los próximos 4 años, siendo en estos días que aterrice en la Sultana del Norte para sus respectivos exámenes físicos y médicos.

Las pláticas con el charrúa fueron accesibles al encontrarse en condición de agente libre tras terminar su etapa con el Orlando City del 2022 al 2025, donde pudo hacerse de una US Open Cup en su primer año en la MLS.

De concretarse todo, sudamericano, hermano menor de Maximiliano Araújo, se estaría convirtiendo en la segunda alta felina junto al zaguero mexicano, Francisco Reyes.