Tiene Prepa 2 cierre de campeonato

Por: Raúl E. Guevara Ortiz/Prensa Prepa 2.- “Es un orgullo para nuestra institución nuevamente reafirmar que somos una escuela de campeones, que siempre peleamos como guerreros en cada cancha, duela, tatami, pista u otro escenario donde disputemos una medalla o un trofeo” dijo el M.E.S. Óscar Corté Torres, director de la Preparatoria N° 2 a cerca de un centenar de sus deportistas congregados en el “Desayuno de Campeones” celebrado este miércoles en las instalaciones de la institución universitaria.

Dos campeonatos en las disciplinas de básquetbol y fútbol asociación ambas en la rama femenil, tres segundos lugares en básquetbol y tercias de basquetbol varonil, además de fútbol rápido, aunado al tercer lugar en béisbol varonil, fueron el resultado de los Vaqueros en las competencias de deportes de conjunto.

Mientras que en las competencias individuales, sus deportistas alcanzaron 4,medallas de oro, 1 plata y 1 bronce en karate do, 1 oro y 3 bronces en e-sport, 8 oros, 6 platas, 4 bronces, 2º., y 3er. Lugar por equipo femeniles en lucha, olímpica, 1 oro, 3 platas y 4 bronces en tae kwon do, 3 oros, 1 plata y 4 bronces en lima lama, 2 platas y 4 bronces en natación y 1 oro en atletismo, fue la cosecha de los Vaqueros y Vaqueras en las competencias realizadas de agosto a diciembre en diferentes escenarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“Este año en que conmemoramos el 70 aniversario de la fundación, hemos cosechado una gran cantidad de triunfos de los cuales, estoy seguro que con esta motivación durante el 2026 saldremos a refrendar la calidad de ustedes que son el alma de nuestra institución, no solo en el área académica, sino también en la deportiva”, mencionó Cortés Torres a sus estudiantes.

Como marco final del evento desarrollado en la Sala de Usos Múltiples, a donde acudió en compañía de la subdirectora administrativa, Brenda González López, del subdirector académico Edgar Iván Galindo Galindo, César Zamora Montemayor coordinador de deportes y de los diferentes entrenadores de las disciplinas ganadoras, el Maestro Óscar Cortés Torres, posó para la foto oficial del recuerdo, que engalanará las páginas históricas de la Preparatoria y sus diferentes plataformas digitales.