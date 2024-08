Tiene Max Gutiérrez última oportunidad de calificar a playoffs de NASCAR México Series

Conseguir una victoria, el próximo domingo, en el Óvalo Aguascalientes México para descartar la posibilidad de quedar fuera de los playoffs de la NASCAR México Series 2024, será la meta del piloto capitalino, Max Gutiérrez, para la novena fecha del campeonato.

El volante del auto Ford marcado con Ford número 23 SanPedroPacific-AislantesyEmpaques-QuádrigaSoluciones-BYMindustrial-BLockMediaSystems-CalidadTláhuac-FlexSeguridadPrivada-GrupoMatsuma-Ultralam-Hidrolock-HerramientasyCompresoresCarroll-TekInnova-CANOcomfricsa-BatalionSeguridadPrivada-TransportesMaya-PrestoPegamentos/Selladores-SRCautomatización-CoahuilaMotors-VersaComercializadora-M&A buscará su primera bandera a cuadros del año para ser uno de los 10 pilotos que serán contendientes al título.

“Llegamos bastante bien, hemos estado bastante fuertes, la suerte no estuvo de nuestro lado, pero el equipo ha hecho un buen trabajo con el coche, ya hemos demostrado estando ahí adelante” aseveró Gutiérrez Hoppe.

“En esta fecha tenemos que usar diferente estrategia para poder pasar lo más rápido y poder recuperarnos, si no es por victoria por lo menos por puntos”, expresó el capitalino, quien ocupa el décimo puesto en el campeonato de pilotos con 253 unidades.

En ese sentido, reiteró que irá por el triunfo en el óvalo aguascalentense para alejar cualquier posibilidad de quedar fuera de la definición del campeonato.

“Lo primero es la victoria, si no se puede hay que tratar de dar el mejor resultado y tratar de entrar a los playoffs por puntos, estamos a una posición de pasar no creo que haya tanto problema, aunque no solamente depende de nosotros, sino también del resultado de los demás”, apuntó el monarca de la NASCAR Challenge 2020.

“Es una pista que me gusta mucho, estuvimos peleando la carrera pasada el primer lugar, no pudimos ganar, pero era para nosotros ese primer lugar”, mencionó Max.

Por otra parte, adelantó que si encuentra el apoyo de patrocinadores participará el próximo año en la categoría NASCAR Xfinity, la cual correrá junto con la estelar Cup y la versión mexicana de los Stock Cars en el Autódromo capitalino Hermanos Rodríguez.

“Es una experiencia muy bonita, ya tenemos el equipo listo, está apalabrado básicamente, sólo falta buscar patrocinadores, esperemos que las marcas comerciales se puedan unir, porque es uno de los mejores equipos de Xfinity”, explicó el joven volante.

La novena fecha de la NASCAR México Series 2024 se disputará a partir de las 13:20 horas a 170 vueltas, con un stage programado en el giro 90.