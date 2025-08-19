Termina etapa de Lizbeth Ovalle con Tigres Femenil, irá al Orlando Pride

Monterrey, Nuevo León. El secreto a voces salió a relucir y Lizbeth Ovalle dejará de formar parte de Tigres Femenil.

Fuentes cercanas confirmaron que la jugadora en conjunto con la directiva felina, llegaron a un acuerdo para traspasarla al Orlando Pride de la NSWL en una venta histórica.

Se pudo saber que el cuadro de Florida pagó cerca de 2 millones de dólares por su cláusula de rescisión, haciéndola una, sino es que, la compra más cara del balompié femenino mundial.

El ‘Pride’ le ganó la partida a clubes como el Washington Spirit y el mismo Barcelona, quienes estuvieron interesados por la “Maga” aunque con propuestas nada convincentes a la dirigencia.

Ovalle se va tras 8 años, 136 goles y 9 títulos (6 Ligas MX y 3 Campeones de Campeonas) durabte su etapa auriazul, disputando el pasado viernes su último partido en la derrota 3-2 frente a Pachuca.

Por otro lado, se estima que su adios oficial será el próximo viernes en el “All Star Game” de Liga MX ante el Barcelona Femenil, encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Universitario en punto de las 20:30 horas.

Cabe destacar, que el último grito de gol de Liz fue el pasado 18 de julio, marcando un doblete contra Necaxa en el triunfo de 4-0.