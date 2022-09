Tengo plantel que muchos lo verán con dificultad: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. La recta final del Apertura 2022 se aproxima y en Tigres ya piensan en hacerse de una seguidilla de buenos resultados que los meta de lleno dentro de los primeros cuatro lugares, así lo dejó en claro Miguel Herrera.

El entrenador aseguró que con todo y algunas bajas, aún posee plantel que cuando esté completo será visto por muchos con gran dificultad.

“Tenemos un plantel vasto, ni cuando ganamos cinco partidos no éramos los mejores del mundo ni ligando cuatri sin ganar éramos los peores, estamos ahí, metidos, empatados con el cuarto y tenemos partidos importantes para meternos de lleno, lo vamos a hacer, tenemos plantel como para pensar que somos un equipo que muchos lo van a ver con mucha dificultad”, señaló.

Dichas ausencias le provocaron todavía no tener listo su once inicial ante León, esperando a que tanto Luis Quiñones y Juan Pablo Vigón, concentren para la noche de este viernes y contemplarlos en su cuadro titular.

“La verdad si vieron dos o tres ausencias es que estaban tratándose arriba de recuperarla máximo, esperaré a mañana, no hay prisa, tenemos gente necesaria pero esperar a mañana a ver como están y si están al cien.

El once no lo puedo dar porque estoy esperando a la gente que esté al cien, si hay necesidad de rotar a alguno lo vamos a hacer, por eso tenemos un equipo vasto, sólido y fuerte, el mismo Vigón se va a su casa porque traía un cuadro gripal fuerte, pero lo importante es que no estuviera con el grupo, se fue con medicamentos esperando a que concentre en la noche”, agregó.

Nicolás López y Diego Reyes se podrían incorporar para el encuentro ante Chivas o Puebla; mientras que Javier Aquino se perdería toda la recta final, retornando hasta la Liguilla.