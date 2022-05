Tenemos argumentos para remontar: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. Las cosas están claras en Tigres, quienes en palabras de Miguel Herrera, señaló que cuentan con argumentos bastantes pesados para poder remontar un 3-0 en contra, sólo habrá que plasmarlos en cancha.

El experimentado aseguró que el haber sido la mejor ofensiva y el tener al campeón goleador, todo en dos tornos seguidos, son pruebas necesarias que los hacen soñar con una voltereta histórica.

“Somos el equipo que más goles hizo en un año futbolístico, si no son argumentos esos no veo otros. Durante dos torneos atacó bien y tuvo al campeón goleador en esos mismos torneos, este es un argumento. Si no hubiéramos sido contundentes, no hubiéramos tenido a los líderes goleadores, no tuviéramos argumentos para dar la vuelta por eso me parece extraño que pregunten un argumento cuando es un equipo que hace goles.

En 34 partidos fue el que más goles hizo pero lo tendremos que hacer, no puede quedar en las palabras, vamos a los hechos, que demuestran porque podemos argumentar qué podemos hacer”, confesó previo al entrenamiento.

El ‘Piojo’ no espera un juego nada fácil, por lo que su plantilla jugará, además de con la calidad y fútbol, con mucha determinación y algo más, si quieren llevarse el boleto a la gran final del Clausura 2022.

“Entrega, voluntad, determinación por los muchachos que lo han hecho todo el torneo y no vamos a hacer menos de lo que hemos hecho, con deseos de darle vuelta a la situación. Todos los partidos son difíciles en estas instancias pero le llegamos, tuvimos cinco de gol claritas, no es que tuvimos un disparo de larga distancia, una la tapa el arquero bien y tres que fallamos que no concretamos para anotar. Si no hubiéramos llegado sí me ocuparía muchísimo, difícil va a ser pero estamos ahí buscando la remontada”, agregó.

Pese a no tener su once todavía confimado, Herrera no descartó a Florian Thauvin dentro del grupo inicial, el cual todos a excepción de Diego Reyes, están en buena forma física.

“No lo sé, vamos a ver todo lo que decidamos nosotros, espero estén todos al cien pero estamos claros que los once que inicien van a representar a todos con la actitud, después veremos como están, hasta el día de hoy, descartando a Reyes, todos están listos”, finalizó.