Tenemos al mejor portero de la historia de la Liga MX: Pizarro sobre Nahuel tras empatar contra Chivas

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres rescataron con empate sin goles en su visita al Akron contra Chivas, resultado en el que Nahuel Guzmán fue totalmente el factor del encuentro.

El arquero argentino evitó una derrota con sus espectaculares atajadas, incluido un penal detenido, postales que lo llevaron a obtener su duelo 200 con meta en cero, números que para Guido Pizarro lo hacen ser el mejor portero en la historia de la Liga MX.

“Nosotros tenemos a mi manera de ver al mejor arquero de la historia de esta Liga y los números lo avalan, no sólo por los números sino por lo que ha transmitido, su carrera acá en México y somos afortunados de tenerlo. Todavía le queda mucho recorrido para seguir agrandando esta marca y ojalá lo podamos ayudar”, confesó.

Bajo esta misma línea, el estratega felino destacó la rigurosidad del encuentro ante un “rebaño sagrado” bastante audaz pero en el que no fueron totalmente superiores a los regios.

“Hoy fue un partido parejo. Después de haber venido de un gran esfuerzo con un hombre menos (León) enfrentamos a un buen rival en su campo, donde creo tuvimos el control. Me ocupa que sigan mejorando y sigamos en el camino que venimos haciendo y rescatar que no recibimos gol, así que a seguir, darle vuelta a la página.

Fue un primer tiempo donde fuimos superiores, no pasaron de mitad de cancha. Después en el segundo ellos tuvieron 15 min que fueron mejores donde replegando y tenemos que entender que tenemos que ir a presionar y el equipo está preparado para eso. Tuvieron esos 15 min que se encontraron con el penal y las situaciones de gol pero en líneas generales fue un buen partido de fútbol, disputado y a seguir mejorando”, dijo.

Por último, habló de la lesión de André Pierre-Gignac, quien recayó por un golpe en la rodilla y del que esperan tenerlo pronto de regreso a la acción.

“No, tuvo el otro día un golpe en la rodilla y venía de otra lesión que ya estaba bien y ojalá lo podamos de regreso lo más pronto posible. Es muy importante para nosotros, tanto dentro como fuera del campo”, culminó.

Los universitarios estarán por la madrugada del jueves en la Sultana del Norte para preparar su encuentro ante Pumas del sábado por la tarde.