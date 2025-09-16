Tehuacán los esperamos

Desde la capital de los camotes, el estado de Puebla ha llegado la información al máximo recinto deportivo futbolero estatal la información sobre la primer Copa Tehuacán.

En el afán de hacer llegar la invitación a las ligas y esta a los clubes t equipos debidamente organizados para que asistan a la competencia, la cual se programa para las fechas del once al 14 de diciembre próximo.

Las categorías van desde los más peques, que son los niños nacidos en el año del 2020, hasta los juveniles del 2010, quienes sostendrán tres encuentros en la fase regular y enseguida dar paso a los play off.

Se espera un buen número de escuadras, sobre todo que se contará también con la asistencia de los buscadores de talento de diferentes clubes de futbol profesional.