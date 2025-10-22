Tebas: “Una oportunidad perdida para el fútbol español”

Madrid, 22 oct (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha asegurado que es “una oportunidad perdida” la cancelación del partido de la decimoséptima jornada de Primera división que tenía previsto que se jugase en Miami (Estados Unidos) entre el Villarreal y el Barcelona.

Horas después del anuncio de la cancelación, decidida por la promotora del encuentro “debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, según un comunicado de LaLiga, Tebas expresa en un escrito publicado en sus redes sociales que se perdió “una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro”.

El dirigente indica que “se invoca la defensa de la ‘tradición’ desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales, auténtico motor de la industria del fútbol en Europa, ante la ingenuidad y pasividad de gobernantes europeos que no saben distinguir lo intrascendente de lo esencial”.

“Se apela a la ‘integridad de la competición’ desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva”, añade.

“Y otros”, continúa, “quizá sin saberlo y de buena fe, han sido arrastrados a debates sobre una información que ya se abordó en 2018, donde esa supuesta ‘información’ -que entonces tuvieron y ahora también- fue solo una excusa para acabar con el proyecto”.

Tebas agradece al Villarreal y al Barcelona “su compromiso y generosidad al formar parte de un proyecto que solo buscaba el crecimiento” de la competición y apunta que ambos clubes “no pensaban en ellos, pensaban en todos”.

Asegura, no obstante, que “LaLiga seguirá trabajando, con rigor y convicción, para que el fútbol español siga siendo competitivo, haciendo frente a quienes pretenden destruirlo, pero siempre desde el respeto a sus raíces y asegurando su sostenibilidad. El fútbol español merece mirar al futuro con ambición, no con miedo. Seguiremos intentándolo. Esta vez, estuvimos muy cerca”.

En su comunicado de anoche, LaLiga consideraba que la celebración de un partido oficial fuera del país hubiera “supuesto un paso decisivo en la expansión global” de la competición, que además reforzaba “la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos”.

A juicio de LaLiga, “el proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias”.

“En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español”, abunda.

Para LaLiga, “renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional”.

Esta es la segunda vez que el intento de LaLiga de llevar un partido a Estados Unidos se ve frenado, ahora principalmente por el rechazo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y hace años, tras el acuerdo de la patronal con la firma Relevent, promotora del choque en 2018, por la oposición de la Federación.

LaLiga y la RFEF fueron a juicio hace cinco años por la negativa de la segunda a autorizar la celebración también en Estados Unidos del partido Girona-Barcelona de la temporada 2018-2019, litigio que se resolvió en contra de la patronal primero en un juzgado de lo mercantil de Madrid, después en la Audiencia Provincial y luego en el Tribunal Supremo.

En marzo de 2020 el juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid falló en contra de la pretensión de LaLiga y su recurso de apelación fue rechazado después por la Audiencia Provincial en diciembre de 2021 y por el Tribunal Supremo en septiembre de 2024.

En aquel litigio la RFEF argumentó en defensa de su postura en contra la posición también de la FIFA en ese sentido y el principio de que general de que los partidos oficiales de una competición nacional regular debían disputarse en el territorio de la misma asociación nacional, por lo que no autorizó el traslado.

La FIFA hace un año decidió introducir cambios en el Reglamento de Partidos Internacionales en lo relativo a la autorización de partidos fuera del territorio de la federación correspondiente, teniendo en cuenta posibles consecuencias en el equilibrio de la competitividad, incluidos los intereses de los otros equipos de la competición.

