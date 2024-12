“Tato” Noriega sobre la contratación del “Cucho” Hernández: Es irrealizable

Monterrey, Nuevo León. El mercado invernal comenzó en Rayados, quienes a escasos días de perder la final del Apertura 2024, ya planean reforzar la plantilla.

El nombre que más resuena es el del colombiano Juan Camilo Hernández, delantero del Columbus Crew y del que José Antonio Noriega, presidente del equipo regio, casi descarta su venida.

“Es un jugador que a todos nos gustaría tener pero seguramente es irrealizable. No creo que los valores den para que este el Chucho aquí. Nunca dije un 0% pero las posibilidades de que un jugador como él vengan, se reducen abajo del 5%”, comentó.

Asimismo, pidió no exagerar en las expectativas de contrataciones, pues dentro de las negociaciones todo puede pasar, tal cual ocurrió con Orbelín Pineda el semestre pasado.

“No quiero que se genere esa expectativa porque podemos fallar. Todos los clubes tenemos límites, presupuestos y no siempre se puede. Estaríamos generando una expectativa errónea, equivocada, si mencionamos esos nombres o a soñar en cosas que no son reales. Vamos a traer muy buenos jugadores, gente comprometida, con personalidad, que nos ayude a seguir creciendo, compitiendo y a seguir soñando con títulos. Muchas veces, la fama de un nombre no es lo que se necesita”, agregó.

Futuro de Brandon Vázquez en juego

Por otro lado, el famoso “Tato” dejó entrever el futuro del ariete Brandon Vázquez, quien tiene ofertas por sus servicios, además del interés en el regreso de José Alvarado del León.

“Han llegado ofertas, estamos evaluando, lo platicamos con Demichelis y el comité, vamos a escuchar y hablar con el jugador. No tiene conocimiento de las ofertas que llegaron de diversos lugares, no sólo MLS, después de hablarlo tomaremos la decisión final.

De la Rosa tiene 6 meses más, lo del Plátano es algo interesante para nosotros y muy atractivo, es de casa, nos da calidad, identidad, tiene gol. En un año tan apretado, con tantas competiciones, nos parece atractivo contar con él, le veo un alto grado de posibilidades”, dijo.