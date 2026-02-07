“Tato” Noriega mete presión a Djuka

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados presentaron de manera oficial a Uros Durdevic como su nuevo atacante y de inmediato sintió la presión de vestir la casaca albiazul.

Fue el mismo presidente deportivo, José Antonio Noriega, quien se encargó a manera de broma, de insertarle la exigencia que tendrá en la ofensiva regia ante la salida de Germán Berterame.

El montenegrino fue presentado con el dorsal ’20’, cifra la cual el apodado “Tato” comentó que será el número de tantos que anotará en este Clausura 2026: “Esos son los goles que vas a meter en el torneo”, le comentó el directivo.

No obstante, más que intimidarse, “Djuka” aceptó el reto de venir al Monterrey y confesó lo gustoso que siente jugar bajo presión, halagando a la “Pandilla” de ser el plantel más completo en el que le ha tocado estar durante su carrera.

“Me gusta jugar con presión ya me ha tocado jugar así muchas veces. Lo más bonito es eso, jugar los partidos y disfrutar, ya me di cuenta a mis casi 32 años que es lo más importante, disfrutar los partidos. Siempre habrá presión, gente y la prensa hablarán bien o mal de ti, yo no tengo ni uso redes sociales, no leo nada y eso me ayudó mucho. Al final, la presión sí existe pero me gusta jugar así, este equipo aspira mucho, por eso vine y vine a ganar.

Lo demás que piden de los delanteros que marquen goles, que salgan de espaldas porque con este equipo voy a estar bien acompañado, porque los jugadores que tengo atrás y a los lados es algo que en ningún equipo tuve, de tanta calidad” , reconoció.

Asimismo, el europeo destacó lo complicado que fue decirle adiós al Atlas, no obstante, ya tiene la mentalidad puesta y listo para cerrar su inminente debut con los regios el próximo sábado.

“No era tan fácil dejar a tu equipo (Atlas), porque llevas un año y medio y te ayudó mucho a salir campeón de goleo y dejarlo no era fácil; pero también lo vi esto como un reto muy bonito, venir a un club grande y pelear por campeonatos porque siempre está ahí y pela por eso, mi único reto es ganar el campeonato aquí. Estoy dispuesto y listo, ahora el mister es quien decide pero ya llevo dos entrenamientos y estoy listo para mañana”, finalizó.

Con apenas dos entrenamientos, Uros verá actividad en su visita al América, siendo el último fichaje del semestre para el conjunto norteño.