‘Tato’ Noriega confirma que no tenía intención de renovar a Funes Mori

Monterrey, Nuevo León. La inminente salida de Rogelio Funes Mori de Rayados hacia Pumas, causó estragos en el club, y fue el mismo presidente albiazul, José Antonio Noriega, quien salió a dar la explicación a la fuerte noticia.

El directivo reconoció que la intención con el “Mellizo” no era renovarlo, esto luego de expresárselo en una charla al jugador junto a su representante, su padre Roberto Funes; además de que todo tiene un ciclo en la vida, así como en el deporte.

“Todo tiene su ciclo, en una plática con el agente de Rogelio, hace unas semanas, terminado el torneo, a sabiendas que le restan seis meses de contrato, la plática se dirigió hacia si queríamos renovarlo y le dije que no era la intención, que tenía un lugar en el club pero que le restaban seis meses de contrato y la plática se abrió a esa posibilidad, de si había una opción lo dejaríamos salir.

Aparecieron diversas oportunidades, Rogelio las valoró, nosotros dejamos la puerta abierta, hoy nos comunicó que con este antecedente que con la apertura de dejarlo salir si encontraba alguna alternativa que lo atrajera, la tomaría. Vamos a cumplir nuestra palabra, hasta ahora estamos en eso, hay que hablar con la directiva interesada en él y finiquitar el tema”, confesó en conferencia de prensa.

Bajo esta misma línea, el famoso ‘Tato’ aceptó que la puerta está abierta para otro refuerzo más, mismo que sería nacional o extranjero y por ende, el nombre de Gerardo Arteaga está en la lista de opciones.

“Están abiertas ambas posibilidades, porque claramente hemos dicho que Joao no entra en los planes del cuerpo técnico y nosotros estamos en ese tenor también, con la evidente salida de Rogelio y lo de Joao tenemos dos plazas, sí pudiera caber la alternativa de un extranjero, pero también tenemos mexicanos vistas. (Gerardo) Arteaga es un nombre que está dentro de las alternativas”, añadió.

Por último, el dirigente descartó por completo algún interés de Chivas sobre Jesús Gallardo, de quién salió un rumor y el cual quedó solo en eso. Asimismo, no quiso dar cifras referentes a la negociación del “Melli”.

“No, tajantemente, me estoy enterando por ti que Guadalajara estuviera interesado en Jesús; normalmente no hablamos de cifras y detalles de negociación, mucho menos en este momento que no hay anda cerrado, no quisiera ser irrespetuoso, pero no es momento de hablar de eso por obvias razones”, dijo.

Aunque Noriega comentó en repetidas ocasiones que la salida de Funes aún no se concreta, fuentes confirmaron que ya está listo el traspaso; será por dos años y con un salario de dos millones de dólares anuales, dentro de una transacción que rondó cerca de los tres millones de dólares.